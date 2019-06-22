اقتصاد

قرب إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة وزراعة سرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مطولا مع مدير مكتب مراقبة الاقتصاد في البلدية عبد الجليل علي.

وتناول الطرفان خلال الاجتماع الأعمال المنجزة من مكتب مراقبة الاقتصاد وتطرقا للاستعدادات لإجراء انتخابات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة سرت المقررة في قاعة وقادوقو يوم الإثنين المقبل وذلك حسب اللوائح والقوانين الناظمة.

يشار إلى أن عمل الدوائر الخدمية التابعة للمجلس البلدي سرت بدأت تعاو نشاطاتها بشكل ملحوظ بعد طرد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي منها على يد قوات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي كانت مدعومة بغطاء جوي أميركي فضلا عن خبرات عسكرية ميدانية على الأرض من بريطانيا والولايات المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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