بلدية بنغازي تطلق حملة لضبط وإزالة المخلفات المرتكبة بمخطط العام

بنغازي 22 يونيو 2019 (وال)- أعلن المجلس التسييري لبلدية بنغازي اليوم السبت، عن إطلاق حملة لضبط وإزالة المخلفات المرتكبة بمخطط العام للمدينة.

وقال المجلس التسييري للبلدية – في بيان – “في إطار متابعة بلدية بنغازي للمخالفات المرتكبة بالمخطط العام المعتمد، وما تم ملاحظته بخصوص انتشار ظاهرة استعمال الأرصفة والميادين والساحات العامة، لإيقاف سيارات النقل والشاحنات، واستغلال الفضاء العام المحاذي للطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، في عرض وبيع مواد البناء والآلات والسيارات الخردة، وإن ذلك يُعتبر مخالفًا للتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتعليمات والمنشورات الصادرة بالخصوص، بالإضافة إلى ما ينتج عنه من إضرار بالبيئة”.

وأضاف البيان : “هذا ولدواعي المصلحة العامة، وحفاظًا على المظهر العام للمدينة، فإن بلدية بنغازي بصدد إطلاق حملة لضبط وإزالة هذه المخالفات، وتُهيب بالمعنيين ضرورة إخلاء المواقع المستغلة من قبلهم، في ممارسة الأنشطة المذكورة أعلاه اعتبارًا من تاريخه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين”. (وال- بنغازي) ر ت

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