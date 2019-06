إلى جانب هواوي.. أمريكا تُدرج 5 شركات صينية جديدة على القائمة السوداء

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإضافة خمس شركات ومؤسسات صينية تعمل في تطوير وإنتاج أجهزة الكمبيوتر الفائقة إلى “القائمة السوداء”، وذلك بالإضافة إلى شركة الهواتف الذكية “هواوي”.

ويعني ذلك حرمان الشركات المذكورة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، ومنع الشركات الأمريكية من بيعها أية تكنولوجيات.

كما تعتبر وزارة التجارة الأمريكية نشاطات هذه الشركات مخالفة لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

هذا وتضم القائمة، شركة Sugon المصنعة للكمبيوترات الفائقة، وكذلك معهد التكنولوجيات الكمبيوترية Wuxi Jiangnan، و3 مؤسسات تابعة لشركة Sugon.

وتُشارك جميع هذه المؤسسات في تصميم التكنولوجيات الكمبيوترية، التي يمكن أن تستخدم في تحديث المجال العسكري الصيني.

وكانت الحكومة الأمريكية قد وضعت “هواوي”، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو الماضي، والتي تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بأمنها القومي.

