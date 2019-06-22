ليبيا.. اقتصاد استهلاكي وإنتاج غائب

يعاني القطاع الصناعي في ليبيا من حالة شلل مستعصية في ظل تحول الاقتصاد الليبي إلى الشكل الاستهلاكي مقارنة باقتصاديات دول الجوار المنتجة.

ويأتي الحديث هنا عن الصناعات الاستراتيجية وليس تعليب معجون الطماطم وصناعة الدقيق وبعض السلع الغذائية لتتحول ليبيا أكبر مستورد من دول جوارها.

وشهدت دول الجوار خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجالات مهمة فعلى سبيل المثال مصر التي أعلنت الأسبوع الماضي عن الانتهاء من صناعة أحدث ناقلة نفط عملاقة في ترسانة بور سعيد متحصلة بذلك على شهادات دولية ستساعدها في تصديرها لدول العالم.

وشرعت تونس مبكرا في دعم عدد من المشاريع من بينها مشروع “أفادا أير كرافت” لصناعة الطائرات الذي نجحت من خلاله في تصدير مئات الطائرات الخفيفة لدول أوروبية وآسيوية بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وينطبق ذات الحال على الجزائر التي نجحت في وقت مبكر في دخول السوق العالمية بعد أن تمكنت الشركة المغاربية للميكانيكا عالية الدقة والصيانة الصناعية من تصنيع بعض الصمامات لشركة إيرباص طراز”إي 380″.

وتبقى ليبيا تراوح في مكانها بعد تدمير وإغلاق مصانعها بسبب الحروب وسوء الإدارة وباتت معتمدة على مواردها المالية المتأتية من تصدير النفط.

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