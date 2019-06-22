ليبيا تشارك بـ”قمة ضفتَي المتوسط”

تشارك ليبيا الأحد في أعمال مؤتمر قمة ضفتَي المتوسط، التي تنعقد في مدينة مارسيليا الفرنسية بناء على مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ويهدف المؤتمر إلى إحياء حركة التعاون في غرب حوض البحر المتوسط عبر تنفيذ مشاريع عملية في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والمستدامة في المنطقة، وحتى الآن لم تتضح حجم المشاركة الليبية والوفد الذي سيمثل البلاد.

وكانت تونس قد أعلنت مطلع هذا العام عن تنظيمها للمؤتمر ولكن على نحو أكثر شمولا يشارك فيه المجتمع المدني.

ويندرج مؤتمر قمة ضفتَي المتوسط في إطار الحوار 5 + 5 في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط الذي يضمّ خمس دول في الضفة الجنوبية للمتوسط، وهي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، وخمس دول في الضفة الشمالية هي البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا.

ويُشارك في هذه المبادرة كلٌّ من الاتحاد الأوروبي وألمانيا والمنظمات التي تُعنى بالشؤون المتوسّطية وأبرز المنظمات الاقتصادية الدولية الحاضرة في المنطقة.

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