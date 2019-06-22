“الوطنية للنفط” تحذر من عواقب وقف الإنتاج

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، عن قلقها الشديد إزاء الدعوات الأخيرة لوقف إنتاج النفط، مؤكدة أهمية أن يستمر الإنتاج كونه المصدر الرئيسي للدخل الوطني الذي يعتمد عليه الشعب الليبي.

وشددت المؤسسة في بيان على ضرورة أن يبقى النفط بمنأى عن كلّ التجاذبات السياسية، كونه مصدر التمويل الرئيسي للخدمات الأساسية، والضامن الوحيد للاستمرار في تقديمها إلى المواطنين في كافّة أرجاء البلاد.

وأشارت “مؤسسة النفط” إلى أن عرقلة عمليات القطاع بشكل متعمّد سيؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات الوطنية، ممّا من شأنه أن يحول دون قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ويتسبب في خلق المزيد من الانقسامات داخل البلاد.

وقالت المؤسسة “لقد بات من الضروري إدانة محاولات تصدير النفط – التي تم الاعتراف بها – بطريقة غير شرعية، وبشكل يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حيث إنّ هذه المحاولات تتسبب في زعزعة ثقة المستثمرين في قطاع النفط وتعرض مستقبلنا للخطر”.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى كافّة الأطراف بضرورة تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، بما في ذلك عملية التوزيع العادل لعائدات النفط على الصعيد الوطني، لتكون الشفافية عنصرا رئيسيا في ضمان استقرار ليبيا في المستقبل وفي أي تسوية سياسية طويلة الأمد.

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