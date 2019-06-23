“جنائي” بنغازي يكشف جريمة سرقة مليون و 13 ألف دينار

كشف قسم البحث الجنائي بنغازي عن جريمة إلكترونية تمثلت في سرقة مبلغ مالي قدره مليون و 23 ألف دينار من حساب مواطن والقبض على مقترفي هذه القرصنة الالكترونية غير المشروعة.

وجاء في الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي التي يتبعها القسم ونشرت الخبر أن عملية الكشف والقبض تعد من أقوى الضربات الأمنية التي يوجهها قسم البحث الجنائي بالمديرية ضد القائمين على جرائم السرقة والنصب والإحتيال.

وتضيف المديرية أن بداية تفاصيل من خلال إحالة شكوى موجهة من نائب مدير الإدارة القانونية بالإدارة العامة بمصرف التجارة والتنمية مفادها وقوع جريمة إلكترونية وذلك بسرقة مبلغ وقدره مليون وثلاثة وعشرون ألف دينار من حساب مواطن عن طريق اختراق حسابه وتفعيل خدمة الوثبة وتم توزيع المبلغ المسروق على 3 حسابات مصرفية أخرى.

قام المحققون بتحريات عدة عن الحركة المصرفية -“تسهب صفحة المديرية في تفاصيلها”- ليتم التعرف على المتهم الأول وهو تاجر عملة مقيم في مدينة سرت .. وبالتنسيق مع البحث الجنائي سرت تم الانتقال إلى الحدود الإدارية لمدينة سرت وضبط المتهم بالتعاون مع البحث الجنائي سرت وتم الانتقال به إلى مدينة بنغازي .

تبين أن من قام باختراق حساب المواطن،موظفة تدعي(ن.ح.ف) وهي موظفة بمصرف التجارة والتنمية فرع سرت ومن قام بتوزيع المبالغ هو زوجها ،حيث تم إعداد برقية للبحث الجنائي سرت للتعاون في ضبط بقية الأطراف .. وبناء على تعليمات النيابة العامة تم مخاطبة المصرف بتجميد حسابات المشكو فيهم لحين استكمال التحقيق .

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