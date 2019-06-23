أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 23 يونيو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 23 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.41 دينار
|4.40 دينار
|اليورو
|4.98 دينار
|4.90 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.57 دينار
|5.49 دينار
|الليرة التركية
|0.76 دينار
|0.68 دينار
|الدينار التونسي
|1.47 دينار
|1.39 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدولار الكندي
|3.23 دينار
|3.15 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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