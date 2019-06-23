ليبيا تهمل زراعة القمح وتستورده!!

يعاني القطاع الزراعي – كغيره من القطاعات في ليبيا- من سوء إدارة الموارد من مؤسسات الدولة المعنية بعد إهمال مشاريع بآلاف الهكتارات تضررت نتيجة غياب المياه وسرقة المحطات التي تزودها بالكهرباء ما أدى لتلفها وفقدانها لقدراتها الانتاجية

وزارت 218 عبد القادر ميهوب أحد المزراعين في مدينة أوباري حيث تهدد قلة الإمكانات محاصيله الزراعية حيث اضطر لللتأخير شهرا كاملا عن موعد حصاد محصوله المتمثل في القمح والشعير.

وتعيش المشاريع الزراعية في ليبيا انتكاسة تدفع بالدولة إلى استيراد 80% من احتياجاتها من محاصيل القمح والشعير كل عام في وقت تملك البلاد فيه مساحات يمكنها تغطية الاستهلاك المحلي.

وتملك ليبيا بحسب هيئة الحبوب نحو 40 ألف هكتار مخصصة لقطاع الزراعة لم يتم استغلالها، وتنتج ليبيا سنويا نحو 200 ألف طن من القمح والشعير فيما يبلغ استهلاكها نحو مليون و200 ألف طن سنويا من القمح والشعير.

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