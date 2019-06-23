بعد انقطاع طويل.. الوقود يعود لباطن الجبل

وصلت شحنة ثانية من الوقود إلى منطقة باطن الجبل بعد انقطاعه لأشهر عقب إعلان شركة البريقة لتسويق النفط قبل نحو شهرين وقف إرسال المحروقات لمناطق الجبل والجنوب بسبب سوء الأوضاع الأمنية في طرابلس.

واستقبلت المحطة الرئيسية في مدينة تيجي الشحنة التي أرسلتها شركة البريقة من مستودعاتها في مدينة الزاوية.

من جهته، أفاد مراسل قناة 218 في منطقة باطن الجبل أن الجهات المسؤولة عن شحنات الوقود أكدت لأصحاب المحطات أن حركة الإمدادات ستنتظم بواقع دفعتين في الأسبوع لكل محطة.

وخلال فترة انقطاع الوقود انتعشت السوق السوداء للمحروقات التي باتت خيارا وحيدا أمام المواطنين طيلة الفترة الماضية رغما من عدم ضمان جودة الوقود المبيع فيها فضلا عن ارتفاع أسعاره.

أما عن آلية تنظيم الوقود فستخصص المحطة بطاقات مرقمة لكل صاحب سيارة يحق له تعبئتها بالوقود مرة واحدة بالإضافة للتعاون مع منسقي القبائل في توزيع الوقود على المواطنين.

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