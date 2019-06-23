استثمارات مصرية بالمليارات في 21 دولة أفريقية

أظهرت إحصائيات رسمية بلوغ إجمالي الاستثمارات المصرية في قارة أفريقيا ما يقرب الـ10 مليارات دولار على مدار الـ6 سنوات الماضية.

وتستثمر 10 شركات مصرية في 21 دولة أفريقية في مجالات البنية التحتية والخدمات والصناعة والزراعة. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل إن شركات مصرية أخرى قامت بالاستثمار في القارة السمراء في قطاعات مثل الزراعة والخدمات المالية واللوجستية والاتصالات.

وبين الوكيل أن الشركات المصرية تقود اتحادات لتنفيذ مشاريع ضخمة مثل مشاريع الطاقة المائية في تنزانيا والتي تقدر قيمتها بـ2.8 مليار دولار، كما تم الاتفاق على مشاريع أخرى في القمة الأفريقية الصينية بحضور رؤساء 35 دولة أفريقية.

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