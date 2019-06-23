“مواصلات” المؤقتة: نطالب بالإفراج عن “بدر”

طالبت الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة الليبية المؤقتة السلطات البلغارية بالإفراج عن الناقلة “بدر” والمحتجزة لديها منذ عدة أشهر.

وجاءت المطالبة في تصريح خاص لــ 218 من عضو المكتب الإعلامي للهيئة نهلة الحاسي التي قالت إن مسؤولي القطاع طالبوا المؤسسات البلغارية المعنية بإطلاق سراح الناقلة النفطية، التي أرجعت بدورها أمر الحجز للقضاء البلغاري مشددة على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير بشكل جيد.

وكان فريق قناة 218 قد تواصل مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عبر البريد الإلكتروني في فبراير الماضي لمعرفة تفاصيل مساعي إرجاع بدر وكشف مصير الناقلة إلا أن الإجابة لم ترد حتى اللحظة رغم الوعود.

وكانت الناقلة “بدر” قد رصدت قبالة السواحل البلغارية على الرغم من الإفراج النهائي عنها من قبل المحكمة العليا في صوفيا في أواخر يناير الماضي بعد أن أصدرت حكما نهائيا يقضي بالإفراج عنها إلا أن الجهة المحتجزة لبدر لم تنفذ الحكم القضائي وقتها.

وقد احتجزت الناقلة في وقت سابق بسبب قضية رفعتها شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء في العام 2003 لتسديد مبالغ مستحقة على ليبيا قبل أن يتبين لاحقا أن الشركة استعادت كامل مستحقاتها ليأمر المدعي العام بالمحكمة العليا البلغارية ببطلان القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية