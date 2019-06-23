اقتصاد

“مواصلات” المؤقتة: نطالب بالإفراج عن “بدر”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة الليبية المؤقتة السلطات البلغارية بالإفراج عن الناقلة “بدر” والمحتجزة لديها منذ عدة أشهر.

وجاءت المطالبة في تصريح خاص لــ 218  من عضو المكتب الإعلامي للهيئة نهلة الحاسي التي قالت إن مسؤولي القطاع طالبوا المؤسسات البلغارية المعنية بإطلاق سراح الناقلة النفطية، التي أرجعت بدورها أمر الحجز للقضاء البلغاري مشددة على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تسير بشكل جيد.

وكان فريق قناة 218 قد تواصل مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عبر البريد الإلكتروني في فبراير الماضي لمعرفة تفاصيل مساعي إرجاع بدر وكشف مصير الناقلة إلا أن الإجابة لم ترد حتى اللحظة رغم الوعود.

وكانت الناقلة “بدر” قد رصدت قبالة السواحل البلغارية على الرغم من الإفراج النهائي عنها من قبل المحكمة العليا في صوفيا في أواخر يناير الماضي بعد أن أصدرت حكما نهائيا يقضي بالإفراج عنها إلا أن الجهة المحتجزة لبدر لم تنفذ الحكم القضائي وقتها.

وقد احتجزت الناقلة في وقت سابق بسبب قضية رفعتها شركة بلغارية للمقاولات والإنشاء في العام 2003 لتسديد مبالغ مستحقة على ليبيا قبل أن يتبين لاحقا أن الشركة استعادت كامل مستحقاتها ليأمر المدعي العام بالمحكمة العليا البلغارية ببطلان القضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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