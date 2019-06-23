خبراء: إقالة صهر أردوغان أول خطوة إصلاح اقتصادي

أجمع عدد من خبراء الاقتصاد في تركيا على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لمساعدة البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية وفي مقدمتها إقالة صهر أردوغان الذي يشغل منصب وزير المالية.

ووضع الخبراء لـ”فرانس 24″ قائمة بمجموعة من الكفاءات المستعدة لتولي مهام “براءات البيرق” صهر أردوغان والتفاوض مع الولايات المتحدة لوقف تطبيق العقوبات على تركيا ووضع حد للديون التي تقترضها الحكومة لتمويل المشروعات الضخمة.

وأشار الخبراء إلى أن الوقت لا يزال قائما لإصلاح ما أفسدته السياسات الاقتصادية للحكومة وأدى إلى انهيار قيمة العملة وتراجع مبيعات السيارات ونفور المستثمرين.

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