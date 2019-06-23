اقتصاد

خبراء: إقالة صهر أردوغان أول خطوة إصلاح اقتصادي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجمع عدد من خبراء الاقتصاد في تركيا على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية لمساعدة البلاد للخروج من أزمتها الاقتصادية وفي مقدمتها إقالة صهر أردوغان الذي يشغل منصب وزير المالية.

ووضع الخبراء لـ”فرانس 24″ قائمة بمجموعة من الكفاءات المستعدة لتولي مهام “براءات البيرق” صهر أردوغان والتفاوض مع الولايات المتحدة لوقف تطبيق العقوبات على تركيا ووضع حد للديون التي تقترضها الحكومة لتمويل المشروعات الضخمة.

وأشار الخبراء إلى أن الوقت لا يزال قائما لإصلاح ما أفسدته السياسات الاقتصادية للحكومة وأدى إلى انهيار قيمة العملة وتراجع مبيعات السيارات ونفور المستثمرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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