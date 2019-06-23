اقتصاد

مصرف التجارة يطلق مركز خدمة الزبائن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف التجارة والتنمية، اليوم الأحد، إطلاق مركز خدمة الزبائن، حيث تعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في نطاق القطاع المصرفي الليبي.

وقال المصرف بصفحته في “فيسبوك”، إن هذه الخدمة تأتي سعيا منه لتوثيق العلاقة مع المستخدمين والتواصل معهم لحل المشاكل التي تواجههم في معاملاتهم المصرفية وذلك من خلال استقبال الملاحظات والإيجابيات بالإضافة إلى النقد البناء.

وأكد المصرف أن المستخدم يستطيع من خلال هذه الخدمة التـواصل مع الموظـف المختص وتقديم أي استفسار بشكل مباشر عبر الرسائل أو المحادثة الهاتفية خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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