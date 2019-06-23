اقتصاد

دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث الاعتداءات على المؤسسة الليبية للاستثمار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

قرنادة 23 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني الاعتداءات التي ترتكب ضد المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك خلال اجتماع برئيس مجلس إدارتها الدكتور حسين محمد حسين .

وناقش دولته خلال الاجتماع التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الموازية في طرابلس والإجراءات القانونية المتخذة لمحاسبة المتطاولين على أموال المؤسسة.

وتناول دولته خلال الاجتماع كيفية تذليل الصعوبات و العراقيل التي تواجه الشركة الليبية القابضة للاتصالات و كيفية وضع الحلول لها.

كما ناقش باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة كيفية الحد من الاعتداءات التي يقوم بها القائمين على المؤسسة الموازية بما يحفظ الأصول والممتلكات والأموال المودعة للأجيال القادمة . (وال -قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك