دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث الاعتداءات على المؤسسة الليبية للاستثمار

قرنادة 23 يونيو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني الاعتداءات التي ترتكب ضد المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك خلال اجتماع برئيس مجلس إدارتها الدكتور حسين محمد حسين .

وناقش دولته خلال الاجتماع التجاوزات والانتهاكات التي تقوم بها المؤسسة الموازية في طرابلس والإجراءات القانونية المتخذة لمحاسبة المتطاولين على أموال المؤسسة.

وتناول دولته خلال الاجتماع كيفية تذليل الصعوبات و العراقيل التي تواجه الشركة الليبية القابضة للاتصالات و كيفية وضع الحلول لها.

كما ناقش باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة كيفية الحد من الاعتداءات التي يقوم بها القائمين على المؤسسة الموازية بما يحفظ الأصول والممتلكات والأموال المودعة للأجيال القادمة . (وال -قرنادة) ع ع

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