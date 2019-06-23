مساع ليبية إيطالية لتنفيذ طريق امساعد- رأس أجدير

بحث وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، مشروع تنفيذ الطريق الجديد امساعد- رأس أجدير والذي يأتي ضمن اتفاقية الصداقة المبرمة بين ليبيا وإيطاليا.

وقالت الوزارة إن الطرفين ناقشا في الاجتماع الذي عقد بمقر وزراة المواصلات، بحضور رئيس وأعضاء الجانب الليبي للجنة المشتركة الليبية الإيطالية المكلفة بمتابعة مشروع تنفيذ الطريق، كيفية حل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع من كافة جوانبه.

وبحث الاجتماع ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتمكين الشركات المتعاقد معها على تنفيذ جزء أو أجزاء من المشروع للبدء في التنفيذ إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد على تنفيذ بقية القطاعات وما يتطلب ذلك من تصاميم وإجراءات طرح المشروع في عطاء.

من جهته أكد السفير الإيطالي سعيه مع حكومة بلاده لتمكين الجانبين الإيطالي والليبي من الالتقاء قريبا وتذليل الصعوبات التي تعرقل عمل اللجنة.

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