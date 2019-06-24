أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 24 يونيو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.425 دينار
|4.415 دينار
|اليورو
|5.02 دينار
|4.94 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.61 دينار
|5.53 دينار
|الليرة التركية
|0.78 دينار
|0.70 دينار
|الدينار التونسي
|1.48 دينار
|1.40 دينار
|الجنية المصري
|0.255 دينار
|0.247 دينار
|الدولار الكندي
|3.27 دينار
|3.19 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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