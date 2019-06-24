برلمان مصر يقر ميزانية 2019-2020 بعجز مستهدف 7.2%

القاهرة-العنوان

وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على موازنة السنة المالية 2019-2020 بهدف لعجز الميزانية عند 7.2 بالمئة ونمو الناتج المحلي الإجمالي عند ستة بالمئة.

وكانت مصر تستهدف عجز ميزانية عند 8.4 بالمئة ونمو الاقتصاد عند 5.6 بالمئة في السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو.

تتوقع الميزانية الجديدة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي 89 بالمئة بنهاية يونيو 2020، من توقع يبلغ 86 بالمئة للسنة المالية 2018-2019.

ترصد الميزانية 52.963 مليار جنيه مصري (3.18 مليار دولار) لدعم الوقود، انخفاضا من 89.75 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وفي رسالة إلى صندوق النقد الدولي في يناير، قالت مصر إنها سترفع الدعم عن معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو في إطار برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع الصندوق.

ولم يُرفع الدعم حتى الآن ولم تذكر الحكومة متى ستزيد أسعار الوقود.

المصدر-وكالات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية