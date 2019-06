صادقت شركة “قطر للبترول” اليوم على اتفاق مع شركة “شيفرون” الأمريكية لتطوير مجمع جديد للبتروكيميائيات ينتج البولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية التي تبعد 80 كيلومتراً عن الدوحة.

حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة القطرية سعد الكعبي في مؤتمر صحفي في الدوحة أن شيفرون ستمتلك حصة 30% في المجمع، فيما ستحظى قطر للبترول بالباقي.

وأكد أن المجمع سيسهم في زيادة طاقة قطر الإنتاجية من البولي إيثيلين بواقع 82%، على أن يبدأ تشغيله بحلول 2025.

هذا وتنتج قطر في الوقت الراهن حوالي 2300 طن من البولي إيثيلين، الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة التعبئة والتغليف، فيما سيرفع إنتاجه إلى حوالي 4300 طن.

The post شركة قطر للبترول تُطور مجمع البتروكيماويات الأضخم في الشرق الأوسط appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا