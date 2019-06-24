دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مركز الشراكة الدولية و التعاون التجاري الروسي

قرنادة 24 يونيو 2019 (وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الاثنين بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة السيد ستنسلاف كودرايشوف رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي، بحضور معالي وزير الخارجية و التعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج.

وبحث دولة رئيس مجلس الوزراء مع الضيف أهم القضايا الاستراتيجة المشتركة بين ليبيا والاتحاد الروسي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، واستعرض الجانبان آفاق التعاون.

من جهته، أكد السيد ستنسلاف على ضرورة تعزيز آفاق التعاون بين الحكومة الليبية المؤقتة والسلطات في الاتحاد الروسي.

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