الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام بسبب ضعف الدولار والتوترات بين أمريكا وإيران

واشنطن-العنوان

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013. ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي. وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 1427.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير خبراء استراتيجية السوق في سي.إم.سي ماركتس إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيئ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.38 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 809.93 دولار للأوقية.

وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1522.63 دولار للأوقية. وكان المعدن سجل في وقت سابق من الجلسة 1545.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس.

المصدر-وكالات

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