اقتصاد

السراج يتعهد بالتعاون مع “المحاسبة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على التعاون التام مع ديوان المحاسبة مشددا على ضرورة تعاون كافة الجهات الحكومية مع الديون بتوفير البيانات وتسهيل عمل الديوان

وجاء ذلك خلال اجتماع جمعه برئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يوم الاثنين في طرابلس.

وناقش شكشك خلال الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية والمالية للدولة، من جانبه شدد السراج على أهمية التنسيق بين ديوان المحاسبة وكافة الوزارات والهيئات العامة.

وكان شكشك قد عقد اجتماعات سابقة خلال الفترة القليلة الماضية مع عدد من المسؤولين من بينهم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والنائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق لدراسة الترتيبات المالية المعتمدة مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي للعام 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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