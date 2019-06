ترامب: أمريكا أكبر بلد منتج للنفط ولم نعد بحاجة نفط الشرق الأوسط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول التي تستورد النفط من منطقة الخليج، كالصين واليابان بحماية شحنات النفط التي تشتريها من دول المنطقة، مضيفاً أن للولايات المتحدة مصالح استراتيجية محدودة في المنطقة.

حيث قال ترامب أن الأهداف الأمريكية فيما يخص إيران تتلخص في منعها من حيازة أسلحة نووية ومنعها من تبني الإرهاب.

أما فيما يخص تهديدات إيران بإغلاق الممرات البحرية المستخدمة لنقل نسبة كبيرة من صادرات النفط من الخليج، قال ترامب أن الولايات المتحدة لا تبالي بذلك الأمر.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر بلد منتج للنفط في العالم، ولذلك فهي لم تعد بحاجة إلى نفط منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً:

“لاحاجة لنا حتى أن نكون هناك”.

وتابع قائلاً إنه لا ينبغي التعويل على القوات المسلحة الأمريكية لضمان حرية الملاحة في المياه المحاذية للسواحل الإيرانية.

وأعلن ترامب أيضاً أن مطلبه الوحيد يتمثل في أن تتوقف طهران عن السعي لحيازة أسلحة نووية وأن تتخلى عما تصفه واشنطن بدعم مجموعات إرهابية قائلاً:

“إن المطالب الأمريكية من إيران بسيطة جدا”.

هذا وتصر إيران على أنها لا تمتلك برنامجاً لتطوير الأسلحة النووية، وأنها وقعت على الاتفاق السداسي عام 2015 الذي ينص على أن نشاطاتها النووية مكرسة للأغراض المدنية فقط، وكان ترامب قد تخلى عن ذلك الاتفاق في عام 2017.

