بهدف إنهاء الحرب التجارية.. محادثات جديدة تجمع أمريكا والصين

قام كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين بإجراء محادثات هاتفية، تحضيراً لاجتماع مقرر بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب خلال قمة مجموعة الـ20 المقررة هذا الأسبوع في اليابان.

حيث قالت وكالة “شينخوا” للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تحادث الاثنين مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث تم تبادل الآراء حول قضايا اقتصادية وتجارية. كما ذكرت الوكالة أن الاتصال جرى بناء على طلب من الجانب الأمريكي، واتفق المسؤولون بعده على متابعة الاتصالات. هذا وسيعقد الاجتماع بين ترامب وشي السبت المقبل، في اليوم الثاني لقمة “العشرين” التي تستضيفها أوساكا اليابانية.

