اقتصاد

“مركزي” السودان يطرح عملة جديدة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرح البنك المركزي السوداني فئة نقدية جديدة من العملة السودانية بقيمة 1000 جنيه سوداني أي ما يعادل 22 دولارا.

وذكر المركزي السوداني أن العملة الجديدة تحمل علامات تأمينية سيغلب عليها الزراعة واللون الأزرق بعلامة مائية بصقر الجديان – أحد الطيور التي تشتهر بها السودان-  ورقم 1000.

الجدير بالذكر أن السودان طرح العام الماضي عددا من الفئات الجديدة  بقيمة “100، 200، 500” جنيه لحل مشكلة شح الأوراق النقدية التي تعاني منها البلاد منذ عامين عدا عما تعانيه من أزمات في الخبز والطحين، والوقود ، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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