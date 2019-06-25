بنغازي .. انطلاق البرنامج التدريبي لمؤسسات المجتمع المدني والتنمية المحلية

بنغازي 25 يونيو 2019 (وال)- انطلق بقاعة فندق تيبستي السياحي ببلدية بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي لمؤسسات المجتمع المدني والتنمية المحلية، وذلك بإِشراف المعهد الجمهوري الدولي الأمريكي “مكتب ليبيا”.

هذا وشارك في فعّاليات البرنامج التدريبي الأول لمؤسسات المجتمع المدني، الذي أقيم تحت شعار “مؤسسات المجتمع المدني والتنمية المحلية”ويستمر على مدى ثلاثة أيام، للنهوض بمؤسسات المجتمع الدولي، وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي، ومدير المكتب الإعلامي للبلدية ميلاد الورفلي.

وقال وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي – في كلمته – إن “بلدية بنغازي بناء على تعليمات السيد رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس الصقر بجواري، تسعى دائمًا لدعم مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، والتحاور والتنسيق معها، من أجل تطوير ورفع كفاءة العمل المدني داخل نطاق البلدية، وتمكين هذه المؤسسات من القيام بدور فعّال في التغيير والتأثير على كافة الأصعدة”.

وأشار الأوجلي إلى أن البداية المشجعة للمعهد الجمهوري الدولي، التي أخذت أولويات واحتياجات المجتمع المدني بعين الاعتبار، وسيكون لها دورًا فاعلا في اقتراح المشاريع، وتصميم البرامج التدريبية التي ستكون نابعة عن الاحتياجات الفعلية لهذه المؤسسات.

وأكد الأوجلي أن بلدية بنغازي على كامل الاستعداد، للتعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية ذات الخبرة في هذا المجال، لتحقيق الاستفادة المطلوبة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير للكوادر البشرية داخل البلدية، واقتراح المشاريع التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات بالمدينة”. (وال- بنغازي) ر ت

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