المغرب يقر اتفاق شراكة للصيد مع أوروبا

وافق البرلمان المغربي على مشروع قانون اتفاق للشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي جرى توقيعه مطلع العام الجاري في بروكسل.

ويتبادل الطرفان بموجب الاتفاق برتوكولات تفاهم متعاقبة إضافة إلى إتاحة الصيد للسفن الأوروبية بمنطقة الصيد البحري في المغرب، حيث تنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو ويرتفع إلى 50.4 مليون يورو في العام الثاني، فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.

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