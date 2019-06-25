اقتصاد

المغرب يقر اتفاق شراكة للصيد مع أوروبا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق البرلمان المغربي على مشروع قانون اتفاق للشراكة في مجال الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي جرى توقيعه مطلع العام الجاري في بروكسل.

ويتبادل الطرفان بموجب الاتفاق برتوكولات تفاهم متعاقبة إضافة إلى إتاحة الصيد للسفن الأوروبية بمنطقة الصيد البحري في المغرب، حيث تنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو ويرتفع إلى 50.4 مليون يورو في العام الثاني، فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك