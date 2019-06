انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متأثرة بالمخاوف على الطلب العالمي على الخام، بعد أن حظيت الأسعار بالدعم نتيجة التوتر المتزايد في الشرق الأوسط.

حيث جرى تداول عقود الخام العالمي مزيج “برنت” عند 64.59 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42%، فيما تم تداول الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 57.53 دولار بانخفاض نسبته 0.64%.

وكان مزيج “برنت” قد ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 5%، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 10%، مع زيادة حدة التوتر في الخليج، لاسيما بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.

هذا واتخذت واشنطن أمس الاثنن خطوة غير مسبوقة لزيادة الضغط على طهران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي وغيره من كبار المسؤولين الإيرانيين.

ويعتبر محللون أن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران سيزيد من فرص ارتفاع الأسعار خاصة مع احتدام المواجهة بين الجانبين، كما أن توقعات نمو الطلب غير واضحة في النصف الثاني من العام.

The post تشديد العقوبات الأمريكية على إيران يرفع أسعار النفط حول العالم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا