الكبير يلتقي ستيفاني لمتابعة “المراجعة الدولية”

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز بحضور المستشار الاقتصادي للبعثة في ليبيا، ملف المراجعة الدولية للمصرف بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

وتطرق الكبير وليامز لعدة ملفات أبرزها أعمال مطابقة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط وما يرد للمصرف المركزي.

وتناول الطرفان بعض إجراءات المصرف المركزي في طرابلس التي اتخذها الفترة الأخيرة من بينها الرقابة المصاحبة على بعض المصارف التجارية وما تم إنجازه في دعم الهيئة العامة للمياه والصرف الصحي واستعرض الكبير أمام البعثة الأممية ما وصل إليه ملف الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئاسي في سبتمبر الماضي.

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