المحكمة تصدر قراراً بعدم الطعن و الاستئناف في الحكم الصادر لصالح “بن يوسف” وتلزم المركزي بالمصاريف

أكدت مصادر مطلعة بمجمع المحاكم طرابلس عن حكم محكمة الاستئناف اليوم حضورياً بعدم جواز النظر في الاستئناف المقدم من إدارة القضايا نيابة عن مصرف ليبيا المركزي في الحكم الصادر من محكمة شمال طرابلس لصالح مدير عام المصرف الليبي الخارجي “محمد بن يوسف ” وألزمت رافعه بالمصاريف مضيفاً أن الحكم الصادر لصالح “بن يوسف “لا يجوز فيه الطعن أو الاستئناف .

وكانت محكمة شمال طرابلس قد اصدرت قرار بإيقاف تنفيذ قرار الصديق الكبير رقم 213 بشأن إيقاف مدير عام المصرف الخارجي محمد بن يوسف و مجلس إدارته عن العمل وبذلك يعتبر محمد بن يوسف هو المدير العام القانوني و الشرعي للمصرف الليبي الخارجي .

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