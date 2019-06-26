أسعار النفط تصل لأعلى مستوياتها في شهر

لندن-العنوان

صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر بدعم من توقف مصفاة رئيسية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 1.03 دولار للبرميل إلى 66.08 دولار للبرميل.

ولامست عقود برنت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 31 مايو أيار عند 66.25 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.96 دولار للبرميل بارتفاع 1.13 دولار عن التسوية السابقة.

وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ 30 مايو عند 59.13 دولار للبرميل في وقت سابق.

المصدر-رويترز

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