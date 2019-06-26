اقتصاد

افتتاح مطار خليج نيوم بالسعودية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الثلاثاء مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال السعودية.

وأكدت الهيئة أن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري مشيرة إلى أنه جاهز لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو الجاري.

ويتمتع مطار نيوم بميزة تنافسية عالمية كونه ينضم إلى سلسلة العقد الفريد لمطارات المملكة، ليصبح المطار رقم 28 بالبلاد.

الجدير بالذكر أن نيوم يأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وكواجهة سفر رئيسة فيها على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 3500 متر مربع، حيث أصبح بإمكان 70% من سكان العالم الوصول جوا إلى المنطقة كحد أقصى خلال 8 ساعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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