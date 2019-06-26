افتتاح مطار خليج نيوم بالسعودية

افتتحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الثلاثاء مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال السعودية.

وأكدت الهيئة أن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري مشيرة إلى أنه جاهز لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو الجاري.

ويتمتع مطار نيوم بميزة تنافسية عالمية كونه ينضم إلى سلسلة العقد الفريد لمطارات المملكة، ليصبح المطار رقم 28 بالبلاد.

الجدير بالذكر أن نيوم يأتي تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وكواجهة سفر رئيسة فيها على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 3500 متر مربع، حيث أصبح بإمكان 70% من سكان العالم الوصول جوا إلى المنطقة كحد أقصى خلال 8 ساعات.

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