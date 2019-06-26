مصر تقرر بيع سندات تصل إلى 7مليارات دولار

أعلنت مصر أنها ستبيع سندات تبلغ قيمتها بين 4 و 7 مليارات مليارات دولار في السنة المالية المقبلة والتي تبدأ في شهر يوليو وفقا لوزير المالية محمد معيط الذي قال أن البلاد تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق غير مالي لجذب المستثمرين.

وقال معيط على هامش مؤتمر استثماري في بلومبرغ لندن إن القاهرة تدرس جميع خيارات أدوات الدين، من بينها الصكوك والسندات الخضراء وسندات العملات الآسيوية.

ويذكر أن البرلمان المصري أقر الاثنين ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة 2019-2020، بعجز يبلغ 7.2 % للعام، ونمو الناتج المحلي الإجمالي 6% ، وأعقب الوزير إصدار الميزانية بالقول أن بلاده ستبدأ محادثات مع البنوك في الربع الأول من السنة المالية (يوليو إلى سبتمبر) بشأن إصدار محتمل للسندات، مشيرا إلى أن الوقت الطبيعي لأي إصدار هو الفترة بين نوفمبر وفبراير.

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