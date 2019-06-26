“علاوة الحصة” بذمة “المالية”

تلقت وزارة المالية “البيانات المطلوبة” لعلاوة الحصة خلال العام الدراسي الماضي.

وقال عضو اللجنة المشكلة لمتابعة عقود المعلمين المتعثرة وإجراءات علاوة الحصة بوزارة المالية أبوالقاسم الأنصاري، خلال اجتماع للجهات المعنية الثلاثاء، إن العلاوة تنتظر قرارا من الوزير لصرفها، وفق ما نقل حساب الوزارة بفيسبوك.

وذكر رئيس اللجنة عبدالرحمن نوفل، أنهم خلال فترة عملهم استطاعوا الإفراج عن 5 الاف عقد معلم متعثر، لافتا إلى أن هناك إجراءات منجزة ومستوفية ما زالت لدي ديوان المحاسبة، وهي غير منجزة لديه لانتقال الاختصاص لوزارة المالية التي لم تباشر معالجتها بعد، وفق الوزارة.

من جهته قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، إن هناك تنسيقا مع وزارة المالية بشأن هذه المواضيع، وستعالج في الفترة القادمة، لافتا إلى توجيه التعليمات لإعداد تقرير تفصيلي بكل بلدية يعرض خلال اجتماع الوزارة القادم.

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