السعودية وكوريا الجنوبية تبرمان 12 اتفاقية استثمارية

وقعت السعودية 12 اتفاقية استثمارية مع كوريا الجنوبية بقطاعي بناء السفن والبتروكيماويات، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعاصمة سيول.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيات 8.8 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع في البلد الآسيوي سعيا من الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وتأتي زيارة سلمان لسيول قبل يومين من قمة العشرين المنتظر انعقادها في اليابان يوم الجمعة.

وبالنسبة لأبرز الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين فهي توقيع مذكرة تفاهم بين “أرامكو” و”إس أويل” ثالث أكبر شركة لتكرير النفط من حيث الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية,

وقدرت تكلفة المشروع من قبل “اس اويل” بـ6 مليارات دولار، إذ ترتفع عن توقعاتها السابقة 1.6 مليون دولار.

كما وقعت “أرامكو” و”هيونداي موتور” اتفاقا للتعاون في مجال السيارات التي تعمل بالهيدروجين سعيا منهما لتخزين النفط الخام. وتعتبر هذه الخطوة مهمة كونها تعمل في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع وتنوعها.

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