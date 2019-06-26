اقتصاد

السعودية وكوريا الجنوبية تبرمان 12 اتفاقية استثمارية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت السعودية 12 اتفاقية استثمارية مع كوريا الجنوبية بقطاعي بناء السفن والبتروكيماويات، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعاصمة سيول.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيات 8.8 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع في البلد الآسيوي سعيا من الدولتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وتأتي زيارة سلمان لسيول قبل يومين من قمة العشرين المنتظر انعقادها في اليابان يوم الجمعة.

وبالنسبة لأبرز الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين فهي توقيع مذكرة تفاهم بين “أرامكو” و”إس أويل” ثالث أكبر شركة لتكرير النفط من حيث الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية,

وقدرت تكلفة المشروع من قبل “اس اويل” بـ6 مليارات دولار، إذ ترتفع عن توقعاتها السابقة 1.6 مليون دولار.

كما وقعت “أرامكو” و”هيونداي موتور” اتفاقا للتعاون في مجال السيارات التي تعمل بالهيدروجين سعيا منهما لتخزين النفط الخام. وتعتبر هذه الخطوة مهمة كونها تعمل في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع وتنوعها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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