“اقتصاد المؤقتة” تسعى لتوزيع دفعات سلع تموينية

طالب مدير إدارة التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة مرعي امراجع، بالشروع في توزيع الدفعتين الثانية والثالثة من السلع التموينية لكافة الجمعيات الاستهلاكية.

جاء ذلك في خطاب وجهه امراجع لإدارة مجلس صندوق موازنة الأسعار ومديري مكاتب المراقبة الاقتصادية في كافة المناطق والمدن التابعة لها.

وتتكون السلع التموينية التي يتم توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية من الدقيق والسكر والزيت بالإضافة إلى معجون الطماطم والزيت والأرز حسب مخصصات كل فرد الواردة في تقديرات الوزارة بشرط أن تستلم كل جمعية استهلاكية حصصها بحسب عدد المساهمين فيها.

وكان وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة منير عصر قد التقى في مايو الماضي، مسؤولي غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي لبحث احتياجات البلديات بينها بلديات الجنوب وهي سبها ومرزق وأوباري وبنت بية ووادي عتبة والقرضة والغريفة.

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