هيئة السياحة المؤقتة تعتزم تنظيم ملتقى للخبراء السياحيين ببنغازي

البيضاء 26 يونيو 2019 (وال)- تعتزم الهيئة العامة للسياحة في الحكومة المؤقتة، تنظيم ملتقى للخبراء السياحيين تحت شعار “دور السياحة في بناء الاقتصاد بعد الإرهاب”.

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة نور الدين الثني إن “الملتقى يهدف للنهوض بالسياحة في ليبيا، والتنمية السياحية كمورد اقتصادي، وذلك من خلال إبراز ما تزخر به ليبيا من إمكانيات ومناطق جذابة”.

وأضاف نور الدين الثني، أن الاجتماع الذي عقد الأحد، بمقر الغرفة السياحة بالمنطقة الشرقية، تناول آلية إعداد وتحضير لإقامة الملتقى المتخصص برئاسته، وبحضور كلا من: مدير إدارة المنتزهات الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة السياحية بالمنطقة الشرقية، ومدير إدارة التنشيط السياحي بالهيئة العامة للسياحة، ومدير مكتب المتابعة بالهيئة العامة للسياحة، ومدير مكتب السياحة بنغازي.

وأشار نور الدين الثني إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تحديد جدول أعمال الملتقى المزمع انعقاده في الـ 7 يوليو القادم بمدينة بنغازي، بمشاركة الخبراء السياحيين، إلى جانب عديد الشخصيات الاعتبارية في الحكومة الليبية المؤقتة. (وال- البيضاء) أ ف/ ر ت

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