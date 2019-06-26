اقتصاد

“مالية الوفاق” تطالب بتسهيل عمل لجان التدقيق

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت وزارة المالية في حكومة الوفاق السادة الوزراء ومديري الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بضرورة تسهيل الإجراءات للجان الخاصة بالتدقيق على الجانب المالي ومتابعة الالتزامات المالية لكافة المؤسسات المعنية.

ودعا وزير المالية فرج بومطاري في خطاب إلى ضرورة التشديد على كافة الإدارات التابعة للمؤسسات العامة بالتعاون مع لجنتي فحص وتدقيق وتسوية المستحقات المالية على بند المرتبات واللجنة الثانية المختصة في التدقيق والمتابعة على الباب الثاني.

ونوهت إلى أن كافة الراغبين في مراجعة اللجنة بإمكانهم زيارة مقرها في صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة في منطقة جنزور بطرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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