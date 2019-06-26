اقتصاد

آمر إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب يتفقد منطقة الهلال النفطي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

رأس لانوف 26 يونيو 2019 (وال)- قام آمر إدارة التوجيه المعنوي آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بزيارة لمنطقة الهلال النفطي.

هذا ويرافق عميد خالد المحجوب خلال جولته عدد من ضباط وضباط صف بالإدارة، حيث كان في استقباله اللواء سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، مع عدد من الضباط بالقوات المسلحة.

وتخللت جولة عميد خالد المحجوب زيارته لميناء رأس لانوف البحري، مؤكدًا سير عمليات تصدير شحنات النفط عبر الناقلات الموجودة في الميناء بشكل طبيعي. (وال- رأس لانوف) ع ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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