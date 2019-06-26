آمر إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب يتفقد منطقة الهلال النفطي

رأس لانوف 26 يونيو 2019 (وال)- قام آمر إدارة التوجيه المعنوي آمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، بزيارة لمنطقة الهلال النفطي.

هذا ويرافق عميد خالد المحجوب خلال جولته عدد من ضباط وضباط صف بالإدارة، حيث كان في استقباله اللواء سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، مع عدد من الضباط بالقوات المسلحة.

وتخللت جولة عميد خالد المحجوب زيارته لميناء رأس لانوف البحري، مؤكدًا سير عمليات تصدير شحنات النفط عبر الناقلات الموجودة في الميناء بشكل طبيعي. (وال- رأس لانوف) ع ع/ ر ت

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