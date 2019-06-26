كلية الزراعة في جامعة بنغازي تفتتح معرضًا للزهور والنباتات الزينة

بنغازي 26 يونيو 2019 (وال)- افتتحت كلية الزراعة في جامعة بنغازي، معرضًا للزهور والنباتات الزينة تحت شعار “بنغازي تصنع الجمال”.

هذا وتستمر فعاليات المعرض الذي افتتح يوم أمس وحتى 27 من شهر الجاري، ويقام بالتعاون مع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنغازي.

وقد حضر مراسم افتتاح المعرض رئيس جامعة بنغازي الدكتور عز الدين الدرسي، ومنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنغازي مفتاح الخشمي، وعميد كلية الزراعة عبد الله العلواني، وأعضاء هيأة التدريس عبد الله منصور، والدكتور عادل أشلاك، وفرج المقصبي، وعوض ناجي، والدكتورة المشرفة أمينة العرفي، وطلبة الكلية، إلى جانب بعض المشاركين من المهتمين بمجال الزهور ونباتات الزينة.

وجاء تنظيم المعرض في إطار اتفاقية التعاون الموقعة مؤخرًا بين قطاع الزراعة بنغازي، وكلية الزراعة في جامعة بنغازي. (وال-بنغازي) خ م/ ر ت

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