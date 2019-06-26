“بيتكوين” تصعد 12 ألف دولار بيوم واحد

بعد التفاؤل الذي انتشر مؤخرا حول تبني العملات الرقمية وإعلان شركة فيسبوك عن عملة الليبرا، كسرت عملة “بيتكوين” الرقمية مجاديف كل الأقاويل التي انتشرت حول أنها عملة لم تنجح بإثبات قيمتها في عالم العملات.

وصعدت “بيتكوين” خلال تعاملات الأربعاء أكثر من 12 ألف دولار، في أكبر قفزة لها منذ يناير 2018، وبذلك تكون حققت مكاسب منذ بداية العام الجاري بنحو 171.4 في المئة.

وأرجعت أشهر المنصات الالكترونية للعملات المشفرة تنامي “بيتكوين” وباقي العملات الرقيمة التي بدأت مؤخرا بالانتشار، لوجود مخاوف بالأسواق بشأن التوترات في الشرق الأوسط التي بدورها ضغطت على أسواق الأسهم ودفعت المستثمرين بالإقبال على الذهب والعملات الالكترونية.

ولم يقتصر هذا الارتفاع فقط على أول عملة رقمية لا مركزية، بل كان لباقي مثيلاتها نصيب من الصعود ولكن بشكل أقل، الأمر الذي يوحي بتجدد الاهتمام السائد بالعملات المشفرة وخاصة للجديدة منها.

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