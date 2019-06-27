مشروع لأرامكو وبتروناس يستأنف تشغيل وحدة تقطير بمصفاة ماليزيا

كوالالمبور-العنوان

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تستأنف بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات، المشروع المشترك بين بتروناس وأرامكو السعودية، تشغيل وحدة لتقطير الخام في مصفاتها بماليزيا في يوليو.

ويتألف مشروع بنجيرانج للتكرير، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 مليار دولار، من مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا.

وأوقفت المصفاة التشغيل التجريبي في أبريل لإجراء فحوص تتعلق بالسلامة، بعدما نشب حريق في وحدة لإزالة الكبريت.

وقال أحد المصادر استنادا إلى تقديرات مبدئية إن المقاولين عاكفون على تقييم حجم الضرر الذي لحق بالوحدة التي نشب بها الحريق مضيفا أن الإصلاحات قد تستغرق بين ثلاثة أشهر وعامين.

وأفادت المصادر أن وحدة التقطير ستعالج الخام منخفض الكبريت أثناء توقف وحدة إزالة الكبريت عن العمل.

وقالوا إنه باستئناف تشغيل وحدة التقطير في يوليو تموز، ستعمل المصفاة على إنتاج وقود مطابق للمواصفات التجارية بنهاية العام.

كانت بتروناس قالت في بيان الشهر الماضي إنه كان مقررا استئناف عمليات المشروع بنهاية العام الحالي.

ولم ترد بتروناس ولا بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات على طلبات مرسلة بالبريد الإلكتروني للتعقيب.

المصدر-وكالات

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