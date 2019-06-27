أردوغان يحاصر أوغلو

أصدرت وزارة التجارة الخارجية التركية عقب فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول، قرارا جديدا يقضي بسحب بعض صلاحياته وإحالتها لمجلس البلدية .

ويعد قرار تقليص الصلاحيات لرئيس البلدية الجديد أولى محاولات الحكومة لعرقلة خطواته المحسوبة على حزب الشعب الجمهوري المعارض، حيث أحالت الوزارة صلاحيات مديري الشركات التابعة للبلدية، والبالغ عددها 30 شركة عملاقة من رئيس البلدية للمجلس البلدي الذي يستحوذ حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، على غالبيته.

الجدير بالذكر أن بلدية إسطنبول تعد أهم بلدية في تركيا حيث تعد ملاذا آمنا لجذب ملايين السياح الأجانب بميزانية تبلغ ستة مليارات دولار سنويا.

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