الكبير يبحث مع سفير إيطاليا سير إجراءات المراجعة الدولية لمركزي طرابلس والبيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، آلية عودة الشركات الإيطالية للعمل في البلاد.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للمصرف المركزي، الخميس، أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها عودة الشركات الإيطالية للعمل في ليبيا، وإمكانية دعم القطاع الخاص مستقبلا.

كما تطرق اللقاء، إلى سير إجراءات المراجعة الدولية لأعمال المصرف المركزي بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء، وإجراءات الرقابة المصاحبة على بعض المصارف التجارية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، علي العيساوي، قد أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع 40 فرع لشركات أجنبية عاملة في ليبيا لحين تسوية أوضاعها من بينها شركات إيطالية.

وبحسب كتاب أصدرته وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق، في التاسع من مايو الماضي، لمحافظ المصرف المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، ومدير اتحاد الغرف، فقد انتهت مدة الأذونات الممنوحة لشركات وعليه تم إيقاف التعامل معها لحين تسوية أوضاعها.

وأرفقت الوزارة بكتابها كشفا يتضمن 40 اسما لفروع الشركات يبدأ بشركة “توتال اى و بي ليبيا”، وينتهي بشركة “نظم الطاقة الحديثة”.

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