أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 28 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.415 دينار
|4.405 دينار
|اليورو
|4.99 دينار
|4.91 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.55 دينار
|5.47 دينار
|الليرة التركية
|0.77 دينار
|0.69 دينار
|الدينار التونسي
|1.50 دينار
|1.42 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدولار الكندي
|3.25 دينار
|3.17 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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