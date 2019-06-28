ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في باطن الجبل

تشهد أسعار الخضروات بمنطقة باطن الجبل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث شملت موجة الارتفاع أصنافاً كثيرة من بينها الفلفل الذي تضاعف سعره خلال أسبوع واحد فقط.

وأرجع سكان باطن الجبل هذا الارتفاع في الأسعار إلى سبب قدومها من مدن أخرى ومن دولة تونس القريبة من مناطق الجبل.

وتأتي هذه الارتفاعات وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة، من بينها شح السيولة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وأزمة وقود، ليأتي ارتفاع أسعار الخضروات على المواطنين ويزيد انتكاسة الوضع المعيشي ليُصبح أكثر قسوة عليهم.

يُشار إلى أن أسعار غالبية السلع أيضاً تشهد ارتفاعاً مُزمناً منذ نحو 5 أعوام؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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