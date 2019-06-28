العاصمة الكازاخية تستضيف أعمال منتدى “أيام أستانا المالية” شهر يوليو

نور سلطان 28 يونيو 2019 (وال)- تستضيف العاصمة الكازاخية نو سلطان في الأول من شهر يوليو، فعّاليات الدورة الثانية لمنتدى “أيام أستانا المالية” الدولي.

هذا ويتناول فعّاليات الدورة الثانية لمنتدى “أيام أستانا المالية” الدولي، عدة قضايا جديدة، واقتراح أفكار جديدة من شأنها تشكيل الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، وذلك في مسعى إلى أن تصبح نور أستانا بوابة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، ومركزًا للخدمات المالية الإقليمية.

وستنظم أيام أستانا المالية التي تُعرف بمشاركة ثلة من الخبراء في مجال الاقتصاد والمال والأعمال، من أكثر من 100 دولة، مناقشات حصرية للقضايا الرئيسية الاقتصاد المالي عبر تنظيم عدد من المنتديات.

وتستضيف أيام أستانا المالية التي تتواصل على مدى 4 أيام، متحدثين رئيسيين يقدمون أفكارًا جديدة حول كيفية تبنيهم لمشاريع اقتصادية ومالية، في ظل عالم متغير باستمرار، في ما ستفتح العاصمة الكازاخية أبوابها أمام المفكرين العالميين، وواضعي السياسات وممثلي قطاع الأعمال والخدمة العامة والأوساط الأكاديمية، حيث يلتقي ممثلو جميع المستأجرين الحاليين في مركز أستانا المالي وأعضاء المجالس المالية.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أصدرت بيانًا، أوضحت أنه ستبدأ فعّاليات بتنظيم ندوات ولقاءات عمل، وإقامة معارض، باستضافة المنتدى الدولي الرئيسي الذي يُغطي مسارات عديدة منها : تمويل البنية التحتية، وتأثير التمويل، والتمويل المبتكر، والتمويل الإسلامي، وكذلك المؤتمر القانوني الثاني لمركز أستانا المالي.

وسيتناول فعّاليات المؤتمر حزمة من المواضيع تتعلق بتمويل البنية التحتية، والتدريب للاكتتاب العام، ومنتدى “أدتك”.

ويُؤمن مركز “أستانا” المالي الدولي، جمع أفضل الخبراء لتطوير الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز التواصل والتعاون الدولي بشكل أفضل، حيث حدد المركز مجالات تطوير رئيسية، وهو يعمل على مواجهة التحديات، والفرص لإنشاء أستانا كمركز مالي عالمي.

ويحتل مركز أستانا المالي الدولي في كازاخستان المرتبة الـ 51 عالميًا، والأول في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

ويُؤكد تقرير لمؤشر المراكز المالية العالمية، تقدم مركز أستانا الدولي 10 مراكز في القائمة العالمية منذ تأسيسه عام 2018، كمبادرة حكومية بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأوضح محافظ مركز أستانا المالي الدولي في جمهورية كازاخستان الدكتور خيرات كيليمبيتوف أن “المركز سيقوم بإنشاء نظام قانوني خاص وفق لمبادئ القانون الإنجليزي”.

وأضاف الدكتور خيرات كيليمبيتوف أن عدد الشركات المنضوية والمسجلة في مركز أستانا الدولي بلغ أكثر من 55 شركة، وأنه من المتوقع أن يُصبح عدد الشركات فوق الـ 500 شركة. (وال- نور سلطان) أ م/ ر ت

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