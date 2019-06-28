لجنة المواصلات والاتصالات بالنواب يؤكد شرعية مجلس إدارة الشركة  الليبية للبريد القابضة برئاسة خالد الكاجيجي

طبرق 28 يونيو 2019 (وال)- قال رئيس لجنة المواصلات والاتصالات بمجلس النواب الليبي نو الدين خالد المنفي، إن مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة السيد خالد الكاجيجي هو المجلس الشرعي والممثل الوحيد للشركة.

هذا وجاء ذلك في كتاب موجه إلى جهات ذات العلاقة – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – يؤكد فيه بأن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، تابعة للهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب، حسب قرار الجمعية العمومية للشركة رقم (6) لسنة 2019 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة السيد خالد الكاجيجي. (وال- طبرق) أ م/ ر ت

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