أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 29 يونيو 2019

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 29 يونيو 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم بالسوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.435 دينار 4.425 دينار اليورو 5.00 دينار 4.92 دينار الجنية الاسترليني 5.55 دينار 5.47 دينار الليرة التركية 0.77 دينار 0.69 دينار الدينار التونسي 1.48 دينار 1.40 دينار الجنية المصري 0.25 دينار 0.242 دينار الدولار الكندي 3.26 دينار 3.18 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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