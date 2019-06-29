الرئاسي يُخصص 10 ملايين دينار لبلدية غريان

خصص المجلس الرئاسي، الخميس، مبلغاً يُقدّر بـ 10 ملايين دينار كميزانية طوارئ لمدينة غريان جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطوارئ للمدينة ولقائها مع عميد البلدية يوسف البدري.

وترأس وفدَ اللجنة وزير التعليم عثمان عبد الجليل ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم بالإضافة إلى رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب و وزير الداخلية فتحي باشاغا.

كما قدمت لجنة الطوارئ دعما ماديا قيمته 150 ألف دينار بالإضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف والمستلزمات الطبية، كما تعهدت لجنة الطوارئ خلال الزيارة بتقديم المزيد من الدعم الطبي نظرا لما تمر به المدينة من ظروف صعبة.

وتشهد مدينة غريان توتراً أمنياً وعسكرياً كبيراً منذ نحو 3 أيام بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة وانسحاب قوات الجيش الوطني منها لأهداف تكتيكية.

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